Eiszapfen hängen an einer liegen gebliebenen Straßenbahn in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen.

Der große Wintereinbruch hat Teile Deutschlands in der Nacht zum Sonntag erfasst, ist aber zunächst hinter den Befürchtungen der Rettungsdienste und Meteorologen zurückgeblieben. In Nordrhein-Westfalen kam es seit Samstagnachmittag zu bislang 222 Unfällen aufgrund des Wetters, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden.

Auf den Autobahnen A 4 und A 14 in Sachen stellten sich Lastwagen quer und sorgten für Staus; auf der A 30 bei Schüttorf stürzte ein Lastwagen auf glatter Straße um. Das große Chaos auf den Autobahnen im Norden Deutschlands blieb allerdings aus.

Bahnverkehr zwischen Duisburg und Essen eingeschränkt

Bei der Bahn in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es Probleme im Regionalverkehr. Auch im Fernverkehr gebe es Verspätungen, sagte die Sprecherin. Vor allem das Ruhrgebiet ist hier getroffen. An mehreren Stellen seien Oberleitungen beschädigt worden, sagte eine Bahn-Sprecherin am Sonntagmorgen. Das betreffe etwa die wichtige Strecke zwischen Duisburg und Essen.

Auch die Regionalbahnen zwischen Münster und Recklinghausen und die S-Bahnen zwischen Dortmund und Hagen konnten wegen einer Oberleitungsstörung nicht mehr fahren oder mussten umgeleitet werden. Die private Eurobahn meldete wegen des Wintereinbruchs ebenfalls mehrere Zugausfälle vor allem rund um Münster, Bielefeld und Paderborn.

Im niedersächsischen Regionalverkehr fallen ebenfalls aufgrund von Schnee und Kälte am Sonntagvormittag viele Züge aus. So soll unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10 Uhr stillstehen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Schneeräumtrupps der Bahn seien überall im Einsatz, um einen möglichst reibungslosen Zugverkehr sicherzustellen, sagte eine Sprecherin. Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der eingerichteten Hotline 08000 996633.

"Die Menschen waren vernünftig und sind zu Hause geblieben"

Die Lage auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntagmorgen weitgehend ruhig. "Es liegen rund um Münster bestimmt 20 bis 30 Zentimeter Schnee", sagte ein Polizeisprecher. Die wichtigsten Verkehrsachsen im Münsterland seien aber gut geräumt. Unfälle habe es kaum gegeben. "Die Menschen waren vernünftig und sind zu Hause geblieben."

Die Städte Münster und Dortmund haben ihren Busverkehr am Sonntagmorgen komplett eingestellt. "Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich", teilten die Stadtwerke Münster mit. Die Entscheidung gelte "bis auf Weiteres" - man werde die Wetterlage genau beobachten. Auch ein Fahrverbot für Lastwagen wurde in Münster ausgesprochen. Am Samstagabend hatten bereits die Verkehrsbetriebe im Kreis Siegen-Wittgenstein den Busverkehr gestoppt. Das Siegerland war besonders stark von einem heftigen Eisregen betroffen.

Trotz des Dauereinsatzes der Räumdienste appellierte die Polizei in Nordrhein-Westfalen an die Vernunft der Autofahrer. "Bitte verzichten Sie auf unnötige Fahrten, bleiben Sie zuhause!", schrieb die Polizei Borken am Sonntagmorgen bei Twitter.

In Thüringen hatten heftige Schneefälle am Samstagabend vielerorts zu leichten Unfällen auf glatten Straßen geführt. Die Polizeidienststellen registrierten jedoch auch hier keine größeren Probleme.

Meteorologen rechnen bis in die Nacht zum Montag mit starkem Schneefall, teils extremen Verwehungen und gefrierendem Regen. In der nördlichen Mitte Deutschlands sei mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). In einem Streifen vom Münsterland bis nach Sachsen-Anhalt meldete der DWD bereits am Sonntagmorgen starke Schneeverwehungen.

Ganz anders zeigte sich das Wetter am Samstag hingegen im Süden, wo die Menschen deutlich mildere Temperaturen erlebten. Der Grund: Während über der Mitte Deutschlands Kaltluft arktischen Ursprungs liegt, lenken Tiefdruckgebiete über Westeuropa laut DWD sehr milde Luft nach Bayern und Baden-Württemberg. Ein DWD-Sprecher verwies dabei kürzlich auf den sogenannten Polarwirbel-Split.

Normalerweise bewegt sich dieser Luftwirbel kreisförmig direkt über der Region des Nordpols - daher auch der Name. Der Wirbel verstärkt sich regelmäßig im Winter, wenn kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und diese sich zunehmend abkühlt, was zu einem Druckabfall in der Höhe führt. Kommt es zu einem "Ausbruch", teilt sich der Wirbel und kann sich verlagern. "So einen Ausbruch gibt es immer wieder mal - aber diesmal erwischt es uns voll", sagte der Experte. Im Vorfeld hatten Meteorologen von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert" - und Vergleiche zum Winter 1978/79 gezogen, als bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach.