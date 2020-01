Bei tödlichen Unfällen auf Autobahnen hat im vergangenen Jahr in fast der Hälfte der Fälle unangepasste Geschwindigkeit eine Rolle gespielt. Insgesamt kamen 424 Menschen auf deutschen Autobahnen ums Leben, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine zu hohe Geschwindigkeit sei in 196 Fällen mitursächlich gewesen, also bei 46 Prozent der tödlichen Unfälle. Insgesamt 71 Prozent der Todesfälle wurden auf Strecken ohne Tempolimit gezählt. Allerdings liege auch der Anteil von Strecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung am gesamten Autobahnnetz bei 70 Prozent. Dies relativiere den hohen Anteil der Unfalltoten auf diesen Strecken.