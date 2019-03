15. März 2019, 18:56 Uhr USA Schauspielerin muss Rollen abgeben

Weil Lori Loughlin in einen Bestechungsskandal verwickelt ist, verliert sie Jobs.

Die in einen Bestechungsskandal verwickelte US-Schauspielerin Lori Loughlin ("Full House") hat ihre Rollen in Produktionen des Fernsehsenders Hallmark Channel verloren. "Wir arbeiten nicht mehr mit Lori Loughlin zusammen", teilte das Unternehmen mit. Sämtliche Projekte mit der 54-Jährigen seien eingestellt worden. Hintergrund ist ein Betrugsskandal um unrechtmäßig erschlichenen Zugang zu Elite-Universitäten für die Kinder betuchter Prominenter. Loughlin und ihr Mann, der Modedesigner Mossimo Giannulli, sollen 500 000 Dollar gezahlt haben, um ihre beiden Töchter an der USC in Kalifornien unterzubringen.