Der 49-Jährige, den man vor allem wegen des Hits "I like to move it" kennt, wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Diese Woche hätte er vor Gericht erscheinen müssen.

Der 49-jährige DJ Erick Morillo ist einem Polizeibericht zufolge tot in seinem Haus in Miami Beach aufgefunden worden. Morillo erlangte vor allem durch den Hit "I like to move it" Bekanntheit. Die Todesursache ist bisher nicht geklärt. Die Polizei ermittelt, vermutet bisher aber kein Verbrechen.

Morillo hätte am Freitag vor Gericht erscheinen müssen: Der Musiker wird beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben, während diese schlief. Die Tat soll nach einer Party im vergangenen Dezember stattgefunden haben.

Der in Kolumbien geborene Musikproduzent, der später für seine House-Music bekannt und mit dem DJ-Preis "bester internationaler Künstler" ausgezeichnet worden war, hatte zuvor öffentlich zugegeben, ein Drogenproblem zu haben. Bereits 2016 hatte er der Zeitung Miami New Times gesagt, dass er bereits dreimal wegen des Beruhigungsstoffes Ketamin in einer Entzugsklinik gewesen sei.

Der Track "I like to move it" wurde ursprünglich 1994 veröffentlicht, damals trat Morillo unter dem Künstlernamen "Reel 2 Real" auf. Die Vocals wurden damals von Rapper Mark Quashie beigesteuert. 2005 wurde eine von Comedian Sacha Baron Cohen aufgenommene Version der Dance-Nummer in den Soundtrack des Animationsfilms Madagaskar aufgenommen. Auch in den beiden Folgefilmen wurde der Track prominent gespielt, allerdings ebenfalls in abgewandelten Versionen.