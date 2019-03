17. März 2019, 18:38 Uhr Tom Neuwirths Verwandlung Adios, Conchita

Und hier als Conchita Wurst beim ESC-Sieg 2014 in Kopenhagen.

Ein Mensch, zwei Figuren: Tom Neuwirth in seiner aktuellen Aufmachung.

Immer wieder kommen Prominente auf die Idee, sich radikal neu zu erfinden, aktuelles Beispiel: Der österreichische Künstler Tom Neuwirth, berühmt geworden als Conchita Wurst.

Von Moritz Geier

Man könnte ihn glatt für jemand ganz anderen halten, diesen Typ mit dem blondierten Bart und der weißblonden Wuschelfrisur. Aber der Mann in diesem am Freitag veröffentlichten Musikvideo ist tatsächlich Conchita Wurst, also: Tom Neuwirth, 30, der österreichische Sänger und Travestie-Künstler, der die Figur der Conchita erfunden hat. Und der gerade eine erstaunliche Verwandlung durchmacht, es ist ein mehrstufiger, rasch fortschreitender Prozess, medienwirksam inszeniert. Männlicher tritt er nun auf, kantiger, nicht mehr als bärtige Diva im Glitzerkleid; es begann mit ...