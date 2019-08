1. August 2019, 02:58 Uhr Stuttgart Polizei nimmt nach Schwert-Attacke Tatverdächtigen fest

In Stuttgart wird am Mittwochabend ein Mann auf offener Straße erstochen. Der Polizei zufolge handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Schwert.

Die Polizei nimmt einen 28-Jährigen fest, der dringend tatverdächtig ist.

Der Mann hat offenbar mit dem Opfer in einer Wohngemeinschaft zusammen gelebt.

Bei einer Auseinandersetzung ist ein Mann am Mittwochabend in Stuttgart auf offener Straße erstochen worden. Die Tatwaffe sei ein "Samuraischwert", sagte ein Polizeisprecher. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das 36-jährige Opfer noch am Tatort.

Zeugen hatten gegen 18.15 Uhr die Polizei alarmiert. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst mit dem Fahrrad. Die Beamten suchten unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Am späten Abend nahmen sie dann einen 28-jährigen Mann fest. Die Polizei bezeichnet ihn als "dringend tatverdächtig". Er hatte offenbar mit dem Opfer in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt. Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat gibt es der Polizei zufolge nicht. Das genaue Motiv ist noch nicht klar. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag vernommen und einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Tat ereignete sich in der Fasanenhofstraße. Der Stadtteil Fasanenhof liegt im Süden der Stadt, direkt an der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27. Rund um den Tatort stehen viele mehrgeschossige Wohnhäuser.