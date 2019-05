6. Mai 2019, 11:53 Uhr Festnahme in Staufen Betreuer von Pfadfindern unter Missbrauchsverdacht

Ein 40-Jähriger sitzt in U-Haft, weil er mehrere Kinder sexuell schwer missbraucht haben soll Einen Zusammenhang mit dem jahrelangen Missbrauchs eines heute Zehnjährigen soll es nicht geben.

Ein Betreuer von Pfadfindern in Staufen steht in Verdacht, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der 40 Jahre alte Mann wurde festgenommen und sitze in Untersuchungshaft, bestätigten Staatsanwaltschaft und Polizei in Freiburg. Die Taten, die ihm vorgeworfen werden, liegen den Angaben zufolge mehrere Jahre zurück. Zur Frage, wie viele Kinder der Mann missbraucht haben soll, äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

Die Ermittler seien nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aktiv geworden. Zu den Vorwürfen habe sich der Mann bislang nicht geäußert. Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Freiburg in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Der Schwarzwälder Bote berichtet von mindestens vier Jungen, die Opfer des Mannes geworden sein sollen. Demnach geht es um den Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs bis hin zu Vergewaltigungen. Eines der Opfer soll die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gebracht haben.

Staufen, eine knapp 8300 Einwohner zählende Stadt südlich von Freiburg, war zuletzt durch den jahrelangen Missbrauch eines Kindes überregional in den Schlagzeilen. Ein heute zehn Jahre alter Junge war von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten Männern zum Vergewaltigen überlassen worden. Mit diesem Verbrechen habe der jetzige Fall aber nicht zu tun, so die Ermittler.