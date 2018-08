2. August 2018, 18:45 Uhr Sommer Sie sind der Meinung: Das war Hitze!

Auch früher gab es gelegentlich mal einen heißen Sommer. Was die Menschen dann zum Beispiel zum Einkaufen im Bikini verleitete, wie hier auf dem Viktualienmarkt in München.

Von Benedict Witzenberger

Ob am Marktstand, am See, in der Badewanne oder im Freibad: Bei hochsommerlichen Temperaturen haben die Menschen hierzulande schon immer Wege zur Abkühlung gesucht - und gefunden. Denn obwohl in diesem Jahr mal wieder von einem "Jahrhundertsommer" die Rede ist - die Stationen des Deutschen Wetterdienstes haben in den vergangen Jahrzehnten durchaus vergleichbare Temperaturen aufgezeichnet.

Der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist bisher ungeschlagen das Jahr 2003: 19,7 Grad Celsius war damals die deutschlandweite Durchschnittstemperatur in der Zeit des meteorologischen Sommers von Anfang Juni bis Ende August. Der Hauptgrund war Hoch Michaela im August. Es brachte hohe Temperaturen und Dürre in Mitteleuropa. Mehr als 20 000 Menschen kamen ums Leben, so schätzt eine Studie der Münchner Rückversicherung. Eine Untersuchung der EU-Kommission zählte im Jahr 2007 sogar 70 000 Todesopfer.

Dabei gilt eigentlich der Juli als heißester Monat des Sommers. 2006 waren es 22 Grad im deutschen Mittel, 1994 21,3 Grad und 1983 20,3 Grad. Das Jahr 2018 kommt nah heran: 20,2 Grad war der Juli durchschnittlich warm, ergab eine erste Auswertung des Deutschen Wetterdienstes. Damit wäre er der fünftwärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dazu kam viel zu wenig Regen. Und noch ist der Sommer ja alles andere als vorbei. Gar nicht so warm war es übrigens im Jahr 1968 (lange vor "Me Too"-Debatten). Gerade einmal 16,2 Grad zeigte das Thermometer im Juli im Schnitt. Dennoch: Es war offenbar warm genug für eine junge Dame, die sich im Bikini am Münchner Viktualienmarkt zeigte, ablichten ließ - und deren Foto dann bundesweit Karriere machte.