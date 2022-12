Silvester:So begrüßt die Welt das Jahr 2023

So begrüßt die Welt das Jahr 2023

Das Opernhaus und Harbour Bridge in Sydney.

Während Deutschland noch wartet, können Menschen in anderen Ländern bereits Silvester feiern. Ein Überblick.

Mehr als einen halben Tag vor Deutschland konnten die Menschen in der Südsee bereits Silvester feiern. Die Bewohner der Insel Kiritimati, die zum Kiribati-Archipel gehört, waren weltweit die Ersten: Um 11 Uhr deutscher Zeit starteten sie ins neue Jahr. Im Verlauf der Nacht stoßen dann immer mehr Menschen rund um den Globus auf 2023 an.

Detailansicht öffnen Bangkok, Thailand. (Foto: Athit Perawongmetha/Reuters)

Im Wasser des Chao Phraya in Bangkok, Thailand, spiegelt sich das Feuerwerk zum Start ins neue Jahr.

Detailansicht öffnen Rizal-Park in Manila. (Foto: Jam Sta Rosa/AFP)

Im Zentrum der Hauptstadt der Philippinen, Manila, steigen Feuerwerkskörper über dem Rizal-Park in die Höhe.

Detailansicht öffnen Victoria Harbour, Hong Kong. (Foto: Tyrone Siu/Reuters)

Mit einem ungewöhnlichen Feuerwerk über Victoria Harbour begeht Hong Kong den Start ins Jahr 2023.

Detailansicht öffnen Seoul, Südkorea. (Foto: Lee Jin-man/AP)

In Südkoreas Hauptstadt Seoul wird um Mitternacht die Bosingak-Glocke 33 Mal geläutet, um das neue Jahr zu begrüßen - während die Menschen mit ihren Smartphones vor dem Bosingakpavillon für eine eindrucksvolle Lichtkulisse sorgen.

Detailansicht öffnen Wolkenkratzer "Taipei 101". (Foto: Gene Wang/Getty Images)

Feuerwerkskörper erleuchten um Mitternacht das Hochhaus "Taipei Financial Center 101" in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan.

Detailansicht öffnen Jakarta, Indonesien. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Jakarta, Indonesien: Menschen versammeln sich vor dem Start ins neue Jahr auf einem der Plätze in der Stadt.

Detailansicht öffnen Sydney, Australien. (Foto: Bianca De Marchi/dpa)

Um 14 Uhr deutscher Zeit startete in der australischen Metropole Sydney das Feuerwerk über dem Opernhaus und der Harbour Bridge. Eine Million Menschen wurden zu der Lichtershow vor der berühmten Kulisse erwartet. Im Mittelpunkt der Show aus acht Tonnen Feuerwerkskörpern stand ein Regenbogen-Wasserfall - im Vorfeld des Festivals World Pride, das im Februar in der Stadt startet.

Detailansicht öffnen Auckland, Neuseeland. (Foto: dpa)

In Neuseeland, wo im vergangenen Jahr noch wegen Corona die meisten Events abgesagt worden waren, wurden erstmals wieder Böller in den Himmel geschossen. Als Höhepunkt gilt das Feuerwerk vom Sky Tower in Auckland.