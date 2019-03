13. März 2019, 18:45 Uhr Sachsen Kaltes Diebesgut

Ein Kühlauflieger wird aus einem Gewerbegebiet gestohlen. Er ist mit 14 Tonnen Speiseeis beladen.

Unbekannte haben in Sachsen einen Sattelauflieger mit 14 Tonnen Speiseeis gestohlen. Wie die Leipziger Polizei jetzt erst mitteilte, verschwand der Kühlauflieger am Wochenende aus einem Gewerbegebiet in Wiedemar. Der Fahrer hatte ihn dort am Freitag abgestellt, am Montag war er gestohlen. Die Polizei vermutet, dass Diebe den Auflieger mit dem süßen Inhalt mithilfe einer Zugmaschine abtransportierten. Der Schaden wurde mit rund 80 000 Euro angegeben. Aus Niedersachsen wurde derweil ein ähnlich gelagerter Fall gemeldet: Im Kreis Helmstedt stahlen Diebe einen mit mehreren Tonnen Kartoffelchips beladenen Anhänger eines Sattelzugs, der auf einem Autohof abgestellt war.