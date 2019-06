2. Juni 2019, 18:57 Uhr Russland 85 Verletzte nach Sprengstoffexplosion

Bei mehreren Sprengstoffexplosionen in einem Munitionsbetrieb der russischen Stadt Dserschinsk sind mindestens 85 Menschen verletzt worden. 39 Werksmitarbeiter und 46 Bewohner benachbarter Häuser hätten medizinische Hilfe gebraucht, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt mussten demnach auch am Sonntag noch 16 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Die Angaben zur Zahl der Verletzten waren nach dem Unglück am Samstag immer wieder erhöht worden. Vor allem Glassplitter zerborstener Fensterscheiben verursachten die Verletzungen. Todesopfer gab es demnach nicht. Die Behörden riefen aber den Ausnahmezustand in der Stadt mit mehr als 200 000 Einwohnern aus. Dserschinsk liegt rund 400 Kilometer östlich von Moskau. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Allerdings hat das nationale Ermittlungskomitee ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Produktionsbetrieb eingeleitet. Die Moskauer Ermittler schickten Kriminalisten zum Unglücksort.