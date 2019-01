12. Januar 2019, 10:27 Uhr Paris Mehrere Verletzte nach heftiger Explosion

Die Explosion ereignete sich in einer Bäckerei in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Offenbar war in dem Gebäude Gas ausgetreten.

Der Vorfall ereignete sich in einer Bäckerei in der Rue de Trévise mitten im Paris und löste einen Brand aus. Wie viele Menschen verletzt sind, ist zunächst unklar. Auch wie es zu der Explosion kam, sagte eine Sprecherin der Polizei nicht. Die Feuerwehr geht davon aus, dass Gas die Explosion verursacht hat. Sie war zuvor zu der Bäckerei gerufen worden, weil dort offenbar Gas ausgetreten war.

Die Detonation ereignete sich etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Die Polizei rief dazu auf, dass Gebiet rund um den Unglücksort zu meiden. Bilder zeigen, wie Rauch und Flammen aus dem Gebäude aufsteigen. Auf der Straße liegen Trümmer, Einsatzkräfte transportieren Verletzte aus der Gefahrenzone.

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.