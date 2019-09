Ein Ehepaar aus Linz in Österreich hat ein Paket mit verfänglichem Inhalt geliefert bekommen. Die Eheleute aus Linz, 58 und 59 Jahre alt, hatten online zwei Kleider in den Niederlanden bestellt, wie die Polizei mitteilte. Als die Post zwei Pakete brachte, wunderte sich das Paar sogleich, warum einer der Kartons so schwer war. Darin befand sich Stoff der anderen Art: 25 000 bunte Kügelchen, die die Frau für Deko-Steine hielt. Doch ihr Mann schöpfte sofort Verdacht und brachte die Sendung zur Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich um Ecstasy im Wert von 500 000 Euro handelte, das für einen Empfänger in Schottland bestimmt war.