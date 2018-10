15. Oktober 2018, 15:35 Uhr Nordrhein-Westfalen Polizei beendet Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

Ein Mann hatte offenbar in einer Apotheke eine Frau als Geisel genommen. Sie wurde leicht verletzt. Ein Mädchen soll ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Polizei hat die Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof nach etwa zwei Stunden beendet. Der Täter sei "unter Kontrolle", teilten die Beamten am Nachmittag mit. Der Hauptbahnhof war zuvor gesperrt und komplett geräumt worden. Der Polizei zufolge hat ein Mann eine Frau in einer Apotheke als Geisel genommen, sie wurde dabei leicht verletzt. "Der Täter wurde bei den Zugriffsmaßnahmen schwerst verletzt", teilte die Polizei per Twitter mit. Er werde reanimiert.

Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, es sollen gegen 12.50 Uhr mehrere Schüsse am Hauptbahnhof gefallen sein. Der Zeitung zufolge soll der Geiselnehmer bewaffnet gewesen sein. Die Kölner Polizei dementierte Gerüchte über Schüsse.

Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet um den Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofs großräumig abgesperrt. Reisende wurden gebeten, den Hauptbahnhof zu verlassen. Auch ein Teil des Domplatzes war geräumt worden.

Der Hauptbahnhof in Köln (Foto: SZ Grafik)

Der Zugverkehr wurde Angaben der Deutschen Bahn zufolge eingestellt. "Die Polizei hat den Hauptbahnhof komplett gesperrt, dementsprechend werden die Züge großräumig umgeleitet - das gilt für den Fernverkehr", sagte eine Sprecherin von DB NRW. "Sämtliche RE-Linien und S-Bahnen werden umgeleitet und oder enden vorzeitig", schrieb die Bahn zudem auf Twitter.

Ein verletztes Mädchen soll aus dem Kölner Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht worden sein. n-tv hatte zuvor gemeldet, der Geiselnehmer habe ein 14-jähriges Mädchen in seiner Gewalt gehabt, es mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Dann habe er das Mädchen freigelassen. Sein Motiv war zunächst weiter unklar. Auch über seine Identität lagen keine Angaben vor.