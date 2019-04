10. April 2019, 19:00 Uhr Niedersachsen 1000 Euro für ein Papier

Ein Freigänger und Komplizen sollen mit Papier gehandelt haben, das mit Drogen versetzt war.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel mehrere Räume der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel sowie fünf Privatwohnungen in Salzgitter durchsuchen lassen. Die Drogen wurden laut Staatsanwaltschaft von Freigängern ins Gefängnis geschmuggelt.

Es handelte sich um künstlich hergestellte Cannabinoide, die auch unter dem Namen Spice bekannt sind und ähnliche Wirkung wie Cannabis entfalten sollen. Diese Drogensubstanz wurde auf Papier gedampft, das dann in die JVA gebracht wurde. "Papier ist ja völlig unauffällig", sagte Behördensprecher Hans Christian Wolters zu dem Fall.

Ein bereits zu mehr als sechs Jahren verurteilter, 27 Jahre alter Häftling aus Salzgitter soll den Handel mit Rauschgift organisiert haben. "Er ist unserer Einschätzung nach der Drahtzieher", sagte Wolters. Die Braunschweiger Zeitung hatte am Mittwoch zuvor über den Fall berichtet. Im Gefängnis soll der Mann zwei Komplizen gehabt haben.

Das mit Drogen versetzte Papier sei in kleine Konsumeinheiten aufgeteilt worden, die vom Käufer gekaut wurden, worauf sich der Rauscheffekt entfaltet habe. Es geht um mindestens zwölf Blatt "Papier". Ein DIN-A4-Blatt habe schätzungsweise 1000 Euro gekostet. Die Bezahlung lief den Ermittlungen zufolge entweder über Naturalien, vor allem Tabak, hauptsächlich aber über an Tankstellen oder in Supermärkten erhältliche Prepaid-Karten, die mit Geld aufgeladen werden können. Das Geld wird bei diesem System an denjenigen ausgezahlt, der über einen entsprechenden Code verfügt.

Gegen die ebenfalls 27-jährige Ehefrau des Häftlings, der einem arabischen Clan angehören soll und in Salzgitter einschlägig bekannt ist, wurde Haftbefehl vom Amtsgericht Braunschweig erlassen. Sie sitzt in Untersuchungshaft und soll für die finanzielle Abwicklung des Geschäfts verantwortlich gewesen sein.