Niederlande:Drei Tote nach Schüssen in Rotterdam

Nach den Schüssen in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam gibt es ein drittes Todesopfer. Wie die Polizei bei X mitteilte erlag ein 14-jähriges Mädchen seinen schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann zuvor in einer Wohnung die 39 Jahre alte Mutter des Mädchens und später in der Uniklinik Rotterdam einen 46-jährigen Dozenten getötet. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden.