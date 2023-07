Detailansicht öffnen (Foto: Mahesh Kumar A./AP)

Am zehnten Tag des Monats Muharram, des ersten Monats im islamischen Kalender, gedenken Muslime in aller Welt des Imams Husain. In der indischen Metropole Hyderabad ziehen Tausende Gläubige durch die Straßen und empfinden die Leiden Husseins nach - bis hin zu blutigen Selbstgeißelungen.

Mit starken Winden und heftigen Regenfällen hat Doksuri die chinesische Küste erreicht. Der Taifun ist hier in Fuzhou, im Südosten der Volksrepublik, auf Land getroffen. Betroffen sind auch die Millionenstädte Xiamen, Zhangzhou und Quanzhou.

In der Wüste Arizonas ist es schon so lange so heiß, dass sogar die ikonischen Kakteen von der Hitze bedroht sind. Spaziergänge sind für Menschen nur noch in der Nacht erträglich.

Ohne Jeans, aber mit roter Sohle: Taylor Swift begeistert im Levi's-Stadium in Santa Clara, Kalifornien ihre Fans.

50 Meter Freistil: Die Schwedin Sarah Sjöström ist auf dieser Distanz bei der Schwimm-WM in Fukuoka die schnellste Frau.

Lava auf Java: Der knapp 3000 Meter hohe Vulkan Merapi, wörtlich übersetzt "Feuerberg", gilt er als einer der aktivsten Vulkane der Welt.