4. August 2018, 19:56 Uhr Mallorca Jan Ullrich nach Streit mit Til Schweiger in Polizeigewahrsam

Der frühere Radprofi und der Schauspieler sind seit zwei Jahren Nachbarn auf Mallorca. Bisher ohne nennenswerte Zwischenfälle. Doch jetzt gab es offenbar ein Handgemenge.

Auf den Papparazzi-Bildern, die es von dem Ereignis gibt, sieht man Jan Ullrich mit einem weißen Tuch über dem Kopf und mit freiem Oberkörper. Das wäre nicht ungewöhnlich. Schließlich ist Ullrich Sportler und auf Mallorca ist es derzeit mehr als 30 Grad heiß.

Doch die Bilder zeigen den früheren Tour-de-France-Gewinner, während er mit einem anderen Mann aus einem Polizeiwagen steigt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, gab es am Freitagabend einen Streit zwischen Ullrich und Til Schweiger, der derzeit seinen Urlaub auf Mallorca verbringt.

Ullrich und Schweiger sind dort seit etwa zwei Jahren Nachbarn. Beide besitzen im Hinterland nahe der Hauptstadt Palma jeweils eine Villa mit Pool. Bisher ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Doch nun soll Ullrich über einen Zaun auf das Grundstück von Schweiger geklettert sein und diesen sowie seine Gäste attackiert haben. Die herbeigerufene Polizei habe den früheren Radsportler dann in Handschellen abgeführt. Wie es in dem Bericht heißt, soll es auch in den Tagen zuvor schon zu Spannungen gekommen sein, weil Ullrich sich "merkwürdig benommen habe".

"Ich kann bestätigen, dass es zu einem Zwischenfall mit meinem Nachbarn Jan gekommen ist. So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt", so zitiert die Bild den Schauspieler. Auch Ullrichs Anwalt Wolfgang Hoppe bestätigte einen Vorfall, konnte aber keine Einzelheiten nennen. Womöglich fliege er am Sonntag nach Palma, um sich um seinen Mandanten zu kümmern