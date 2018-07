20. Juli 2018, 16:14 Uhr Lübeck Acht Verletzte bei Gewalttat in Linienbus

Rettungskräfte am Unglücksort im Stadtteil Kücknitz.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Kücknitz im Nordosten der Stadt. Der Tatverdächtige ist bereits gefasst worden.

Bei einer Gewalttat in einem Linienbus in Lübeck sind nach Angaben der Polizei acht Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien mittelschwer, fünf leicht verletzt. Der Tatverdächtige ist bereits gefasst worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Das Unglück ereignete sich in der Nähe einer Bushaltestelle im Stadtteil Kücknitz im Nordosten der Stadt. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt.

Die Lübecker Nachrichten berichten, ein Mann habe in dem Bus, der Richtung Travemünde unterwegs war, eine Waffe gezogen und Fahrgäste attackiert. Daraufhin habe der Fahrer den Bus gestoppt und die Türen geöffnet, damit die Fahrgäste flüchten konnten. Der Verdächtige soll einen qualmenden Rucksack im Bus zurückgelassen haben. Der wurde aber bereits gelöscht.

Die Zeitung zitiert einen Augenzeugen: "Die Passagiere sprangen aus dem Bus und schrien. Es war furchtbar. Dann wurden die Verletzten abtransportiert. Der Täter hatte ein Küchenmesser."

Die Polizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet: 0451 - 290 793 19. Hier können sich Angehörige informieren.