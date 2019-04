2. April 2019, 11:55 Uhr Kriminalstatistik 2018 Zahl der erfassten Straftaten auf Rekordtief

2018 wurden im Vergleich zu 2017 3,6 Prozent weniger Straftaten erfasst. Eine "erfreuliche" Entwicklung, so Bundesinnenminister Seehofer.

Insgesamt wurden der Polizei 5,55 Millionen Straftaten gemeldet, besonders viele im Bereich der Eigentumsdelikte.

Zunehmend negativ entwickelten sich die Bereiche der Drogendelikte und Taten, die sich gegen die Polizei selbst richten.

Die Kriminalstatistik wird dafür kritisiert, nicht aussagekräftig genug zu sein.

Das subjektive Sicherheitsempfinden vieler Deutscher nimmt seit Jahren ab. Andererseits wird die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden laut der Kriminalstatistik immer geringer: Auch in diesem Jahr wurden weniger Straftaten erfasst als im Vorjahr - und damit setzt sich ein Trend fort. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an diesem Dienstag in Berlin vorstellte und als "erfreulich" beschrieb.

Schon im Jahr 2017 waren fast zehn Prozent weniger Delikte als im Vorjahr erfasst worden. 2018 sank die Zahl der bundesweit registrierten Verbrechen weiter 5,55 millionen Delikte, der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Der Höchstwert der vergangenen 20 Jahre lag 2004 bei 6,63 Millionen erfassten Delikten. Eigentumsdelikte, sprich Diebstähle, machen in der Statistik stets die größte Zahl der registrierten Straftaten aus.

Weniger Diebstähle, Wohnungseinbrüche und Gewaltdelikte

So auch in der Kriminalstatistik 2018: Etwa ein Drittel der Verbrechen im vergangenen Jahr waren Eigentumsdelikte. Dabei wurden beispielsweise über 30 000 Fahrzeuge in Deutschland als gestohlen gemeldet, allerdings ist die Zahl fast zehn Prozent niedriger als noch in 2017. Beim klassischen Taschendiebstahl verzeichnete die Polizei sogar einen Rückgang von 18,2 Prozent. 75 Prozent der Einbrüche scheiterten bereits im Versuchsstadium, so Seehofer. Hier habe ein Förderungsprogramm für den Einbau von Einbruchabwehrsystemen Wirkung gezeigt, so der Bundesinnenminister.

Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sank laut Welt auf einen historischen Tiefstand: 2018 wurden insgesamt 97 504 Fälle gemeldet, das ist ein Minus von 16,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mehr Rauschgiftdelikte und Verbreitung von pornografischem Material

Eine Diebstahl-Art, die 2018 zugenommen hat, war der sogenannte Tankbetrug, also das Tanken ohne zu bezahlen. Allerdings handelt es sich nur um eine leichte Zunahme: 1,3 Prozent. Die Anzahl der Rauschgiftdelikte ist dagegen signifikant angestiegen - 350 662 Fälle wurden registriert (6,1 Prozent mehr). Auch 2017 gab es in dieser Kategorie bereits einen Anstieg. Seehofer wies auf einen Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Drogen über Verkaufsplattformen im Internet hin.

Einen weiteren starken Anstieg gab es bei dem Delikt "Widerstand gegen Staatsgewalt" - fast 40 Prozent mehr als im Vorjahr. "Eine Zahl die mich ganz besonders betroffen macht", sagte Seehofer. Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Im Mai 2017 wurden neue Straftatbestände geschaffen, daher lässt sich die Zahl mit der Zeit davor nur eingeschränkt vergleichen. "Wir können die Übergriffe jetzt genauer nachvollziehen", erklärte Seehofer. In seiner Erklärung verwies Seehofer auf statistische Widersprüche, denn eigentlich sei - zumindest statistisch - das Vertrauen in die Polizei und die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit in der Bevölkerung hoch. Dennoch nehme die Aggressivität gegenüber den Einsatzkräfte zu. "Alkohol ist dafür keine Entschuldigung", so Seehofer.

Um 13,6 Prozent hat die den Behörden bekannte Verbreitung pornografischer Schriften (11 435 Fälle erfasst) zugenommen. Dieser Bereich beinhaltet auch die Verbreitung von Kinderpornografie und schließt Fälle mit ein, bei denen Kinder illegalerweise oder Erwachsene unaufgefordert von Dritten pornografischem Material ausgesetzt werden.

Kritik an der Kriminalstatistik

Kritik am Umgang mit den vom Innenministerium jährlich präsentierten Zahlen kommt zum Beispiel aus den Reihen der Polizei. So sagte etwa der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, der Zeitung Welt, dass die Kriminalstatistik die tatsächliche Kriminalitätsbelastung nur eingeschränkt wiedergebe. Alternativ schlägt Fiedler "periodische Sicherheitsberichte" vor, die nicht aus den Reihen der Polizei, sondern durch ein unabhängiges Expertengremium erarbeitet werden sollten.

Ein wiederkehrender Vorwurf gegen die bisherige Form der Kriminalstatistik lautet: Sie spiegele vor allem wieder, was die Polizei untersuche und worauf sie einen Schwerpunkt lege. Außerdem tauchen natürlich nur die Delikte, die zur Anzeige gebracht werden, in der Statistik auf. Das Dunkelfeld, also jene strafbaren Handlungen, die nicht angezeigt werden, zum Beispiel im Bereich von häuslicher Gewalt oder bei Sexualdelikten, tauchen in der Statistik nicht auf.