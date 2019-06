3. Juni 2019, 18:31 Uhr Nordhessen Tod eines Politikers

Der Kassler Regierungspräsident und CDU-Politiker Walter Lübcke wird mit einer Schusswunde am Kopf leblos in seinem Garten aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.



Von Susanne Höll und Philipp von Nathusius

Trat als Politiker für Menschlichkeit und humanitäre Flüchtlingshilfe ein: Der tragisch ums Leben gekommene Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke. (Foto: Uwe Zucchi/dpa)

Die Weizenkirmes in Istha ist für das nordhessische Dorf eine große Sache. Es gibt ein Festzelt, einen Discoabend, Umzüge, Pils vom Fass von der Brauerei im 20 Kilometer entfernten Kassel. Große weiße Lettern, die an den Hollywood-Schriftzug erinnern sollen, hat der Heimatverein auf einem Feld unterhalb des 522 Meter hohen Istha-Bergs aufgestellt, um für die Gaudi zu werben. Am Sonntag sollte die Veranstaltung mit einem Gottesdienst enden.

Doch die Ruhe nach dem Fest wurde jäh gestört von der erschütternden Nachricht, dass der wohl prominenteste Bewohner des 900-Einwohner-Ortes tot aufgefunden worden war, mit einer Schusswunde am Kopf. Walter Lübcke (CDU), Regierungspräsident in Kassel, ist Opfer eines Verbrechens geworden. Er sei an einem Kopfschuss gestorben, teilten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Kassel am Montag mit. Der Schuss sei von einer Kurzwaffe aus der Nähe abgefeuert worden, es gebe keine Hinweise auf einen Suizid. Die Ermittler gehen daher von einem Tötungsdelikt aus. Ermittelt werde mit Hochdruck in alle Richtungen. "Wir haben noch keine Hinweise auf Täter und vor allem noch nichts zum Motiv", sagte LKA-Chefin Sabine Thurau. Der 65-jährige Lübcke wurde der Staatsanwaltschaft zufolge in der Nacht zum Sonntag auf der Terrasse seines Wohnhauses im Landkreis Kassel von einem Angehörigen gefunden. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, sein Tod sei dann gegen 2.30 Uhr in einem Krankenhaus festgestellt worden.

Das Haus des Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Hier ist er in der Nacht zum Sonntag unerwartet gestorben. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Lübckes Partei indes zeigte sich erschüttert vom unerwarteten Tod ihres langjährigen Funktionärs: "Wir sind tief bestürzt über den plötzlichen Tod unseres Freundes Walter Lübcke", erklärten der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Volker Bouffier, und der hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg am Sonntag. In der CDU-Erklärung hieß es, als Regierungspräsident habe Lübcke "nie das klare Wort" gescheut. Und: "Er war ein Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte."

Zehnjähriges Dienstjubiläum

Vor etwa zwei Wochen erst hatte Lübcke seinen zehnten Jahrestag im Amt gefeiert. Auf persönliche Bitte des Ministerpräsidenten hin, wie es heißt, hatte er zuvor einer Verlängerung seiner Amtsperiode über das Erreichen des Rentenalters hinaus zugestimmt. Vor seiner Amtszeit als Regierungspräsident saß Lübcke von 1999 bis 2009 für die CDU im Hessischen Landtag. Seither stand er an der Spitze des Regierungspräsidiums in Kassel mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Aufgabe der Verwaltungsbehörde ist es, in Nord- und Nordosthessen die Belange der Landesregierung zu vertreten, eine Mittlerinstitution mit großen Befugnissen. Aus dem Regierungspräsidium hieß es, in der Behörde herrschten "Fassungslosigkeit und Erschütterung über den Tod des beliebten und außerordentlich nahbaren" Chefs.

Die Frage ist nun, was sich zugetragen hat, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lübckes Garten am Ortsrand des Dorfes Wolfhagen-Istha. Wer hätte ein Motiv, ihm etwas anzutun? Spekuliert wird über einen mysteriösen Unbekannten, mit dem sich Lübcke kurz vor seinem Tod auf dem Dorffest getroffen haben soll. Und dann sind da jene Drohungen, die er nach einem Auftritt im Jahr 2015 erhalten hatte, in deren Folge er vorübergehend von Personenschützern bewacht worden war.

Verunglimpfende Mails

Damals hatte Lübcke auf einer Bürgerversammlung für die Unterbringung von Geflüchteten geworben. Er sprach dabei von christlichen Werten. Anhänger des örtlichen Pegida-Ablegers hatten seine Rede durch Zwischenrufe gestört. Lübcke reagierte scharf: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Im Regierungspräsidium waren daraufhin Hunderte verunglimpfende Mails eingegangen. Einem Pressesprecher der Behörde zufolge seien diese Schreiben jedoch seit Längerem "ausgetröpfelt". Aktuell habe es keine politisch motivierten Drohungen gegen Lübcke mehr gegeben.

Wolfgang Hensel ist Ortsvorsteher von Istha. Er sagt, auch die Dorfbewohner rätselten, wie Lübcke, der seit Jahrzehnten in Istha gewohnt habe, gestorben sei. Wie auch anderswo in Nordhessen sei er beliebt gewesen, ob seiner zugreifenden und bodenständigen Art. Tatsächlich war es in seiner Amtszeit mit der strukturschwachen Region, die im wirtschaftlich starken Süden gerne als "Hessisch Sibirien" verunglimpft wird, aufwärtsgegangen. Von Feindschaften jedenfalls, so Hensel, sei ihm persönlich nichts bekannt. "Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen", fügte der Ortsvorsteher hinzu. Walter Lübcke hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Söhne.

Sein Wohnhaus war auch am Montag weiter von Einsatzkräften der Polizei bewacht und komplett abgesperrt.