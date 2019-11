Unwetter sind über große Teile Italiens hinweggezogen. In Südtirol herrscht Schneechaos, in Rom wütet der Sturm und Venedig steht unter Wasser.

Sturm, Schnee und Dauerregen: Unwetter sind über große Teile Italiens hinweggezogen. In Südtirol herrschte Schneechaos. Die Brennerautobahn war am Sonntag zwischen Brixen und Sterzing wegen heftiger Schneefälle gesperrt, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Im Ort Martell sei eine Lawine abgegangen, einige Häuser seien beschädigt worden, berichtete der Fernsehsender Rai Südtirol. Venedig ist zum dritten Mal innerhalb einer Woche überflutet worden. Am Sonntag sei das Wasser auf 150 Zentimenter über den normalen Meeresspiegel gestiegen, erklärte Bürgermeister Luigi Brugnaro. Damit waren rund 70 Prozent der Unesco-Welterbestadt unter Wasser. Über Rom und die Toskana fegte ein Sturm, riss Bäume um und deckte Dächer ab.