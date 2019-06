18. Juni 2019, 18:51 Uhr Hessen Kinderleiche entdeckt

Ein fünfjähriges Mädchen, das vor vier Monaten in Guxhagen von einem Spielplatz verschwand, wurde gefunden.

Bei einer Suchaktion in Nordhessen ist die Leiche eines Kindes entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein fünfjähriges Mädchen, das vor vier Monaten von einem Spielplatz in Guxhagen verschwunden war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Kassel berichteten. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche, die in dem Fluss Fulda entdeckt wurde, stehe noch aus. Die Fünfjährige war seit dem 17. Februar, ihrem Geburtstag, vermisst worden.