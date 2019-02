21. Februar 2019, 03:05 Uhr Großbrand in Bangladesch Mehre Dutzend Tote in Wohngebäude

In dem Feuer in der Stadt Dhaka sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen.

In dem Haus soll sich auch ein Lager für Chemieprodukte befunden haben. Es ist nicht der erster Vorfall dieser Art. Die Brandursache ist noch unklar.

Bei einem Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus seien 41 Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Generaldirektor für Feuerwehr und Zivilschutz, Ali Ahmed, am frühen Donnerstagmorgen. Rund 200 Helfer arbeiteten am Unglücksort, um weitere Leichen zu bergen. Das Feuer sei am Mittwochabend im Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes in der Altstadt ausgebrochen, bevor es sich dann auf drei benachbarte Häuser ausgebreitet habe.

Die Zeitung The Daily Star berichtete, im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes habe sich auch ein Lager für Chemieprodukte befunden. Die Dhaka Tribune berichtete, das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Wegen der Chemikalien und Kunststoffprodukte habe sich das Feuer sehr schnell ausgebreitet.

Über die Ursache für den Brand gab es zunächst keine Auskünfte. Die Dhaka Tribune zitierte aber einen Augenzeugen, dem ein Geschäft gegenüber des Lagers gehört. Resaul Karim sagte, zunächst sei der Gaszylinder eines Privatautos vor dem Gebäude explodiert. Das Feuer habe sich über Stromkabel ausgebreitet und zur Explosion eines Elektro-Trafos geführt. Das Gebäude mit den Chemikalien habe sofort in Flammen gestanden.

Im Jahr 2010 waren in Dhaka den Angaben zufolge bei einem Brand in einem Gebäude, in dem ebenfalls Chemikalien lagerten, mehr als 120 Menschen ums Leben gekommen. Damals wurde als Konsequenz gefordert, Depots für Chemieprodukte aus solchen Gebieten zu verlegen - was offenbar jedoch nicht geschah.