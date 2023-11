Italien:Privatsekretär von Gina Lollobrigida verurteilt

Zehn Monate nach dem Tod der italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida ist deren letzter Begleiter zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Rom sah es am Montag als erwiesen an, dass der Italiener Andrea Piazzolla, 36, zwischen 2013 und 2018 den Zustand der fast sechs Jahrzehnte älteren Schauspielerin ausnutzte, um sich illegal Vermögenswerte anzueignen.