Von Uta Eisenhardt

Sein Leben 14 Mal versichern, dann seinen Tod vortäuschen und schließlich 4,1 Millionen Euro kassieren - so hatte es Christoph H. im Sommer 2018 geplant. Doch er scheiterte grandios, wie ihm Staatsanwältin Lethicia Miske in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Kiel bescheinigte. Am Mittwoch hat ihn das Gericht wegen versuchten Versicherungsbetruges in 14 Fällen zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Seine mitangeklagte Ehefrau Olena H. erhielt zwei Jahre auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.