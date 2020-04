Gelsenkirchen:SEK-Beamter im Einsatz erschossen

Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen-Buer ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr ein Polizist getötet worden. Als die Beamten eine Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten in einem Drogenermittlungsverfahren machen wollten, soll dieser insgesamt zwei Schüsse auf die SEK-Beamten abgegeben haben, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Der 28-jährige Beamte wurde schwer verletzt, teilte die Polizei Gelsenkirchen bei Twitter mit. Etwa eine Stunde später sei der Beamte in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das SEK sei hinzugezogen worden, weil Hinweise darauf vorlagen, dass der 29-Jährige bewaffnet sein könnte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.