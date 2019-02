18. Februar 2019, 14:46 Uhr Nordhessen Großaufgebot sucht vermisste Fünfjährige

Einsatzkräfte suchen in der Fulda, die nahe des Spielplatzes fließt, an dem die Fünfjährige verschwand.

Nach dem abrupten Verschwinden einer Fünfjährigen in Nordhessen suchen Polizei und Hilfskräfte mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen.

Das Kind wurde zuletzt auf einem Spielplatz nahe dem Fluss Fulda gesehen.

Die Einsatzkräfte befürchten, das Kind könnte in das wenige Grad kalte Wasser gefallen sein.

Knapp 15 Kilometer des Fluss sollen derzeit abgesucht werden.

Ein fünfjähriges Mädchen wird in Hessen vermisst, Einsatzkräfte suchen in dem Ort Guxhagen bei Kassel vor allem in und an der Fulda, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die kleine Kaweyar war am Sonntagnachmittag von einem Spielplatz verschwunden. Das Mädchen hatte am Sonntag Geburtstag, der Spielplatzbesuch sei Teil der Feier gewesen, sagte der Sprecher.

Der Spielplatz liegt nicht weit von dem Fluss entfernt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks suchten per Boot nach dem Kind. Auch Taucher stünden bereit, sagte ein Polizeisprecher. 14,5 Kilometer des Flusses sollen abgesucht werden. Streifenwagen suchten parallel die Gegend ab. Die Mutter hatte Kaweyar am Sonntag gegen 15.30 Uhr aus den Augen verloren, seither ist das Mädchen verschwunden.

Dem Hessischen Rundfunk sagte der Bürgermeister von Guxhagen, Kaweyar habe eine Behinderung. Es könne nicht richtig sprechen und sich nicht orientieren. Man suche deswegen zusammen mit Familienmitgliedern, deren Stimme sie kennt, die Ortschaften in der Nähe ab - in der Hoffnung, die Fünfjährige habe sich nur versteckt und würde auf bekannte Stimmen reagieren. Die Eltern würden zudem von Seelsorgern betreut.

Das Mädchen ist etwa 1,20 Meter groß, schlank und hat braune halblange Haare. Es trug eine blaue Hose und ein pinkfarbenes T-Shirt. Schon am Sonntag waren zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz - unter anderem mit Rettungshunden und zwei Hubschraubern. Auch Taucher suchten nach dem Kind. In der Nacht war die Suche unterbrochen worden.

Der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen zufolge geht die Polizei nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Möglich sei dagegen, dass das Kind weggelaufen oder in die Fulda gefallen sei. In dem Fluss herrsche derzeit eine starke Strömung bei einer Wassertemperatur von 5 Grad.