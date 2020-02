Eine offenbar gezielte Störaktion hat am Samstagabend den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen eine Stunde lang komplett lahmgelegt. "Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine gezielte Störaktion durch unbekannte Täter hin, bei der Drohnen sehr nah an startenden und landenden Flugzeugen gesichtet wurden", teilte die Bundespolizei mit. Die Drohnen seien laut glaubhafter Augenzeugenberichte auch deutlich größer als handelsübliche Fluggeräte gewesen. Trotz intensiver Fahndung konnten zunächst weder die Verursacher noch die Drohnen festgestellt werden. Nach Angaben des Hessischen Verkehrsministeriums mussten insgesamt 21 Flüge zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Zehn dieser Flüge hätten auch später nicht nach Frankfurt weiterfliegen können, da sie nach Mitternacht nicht mehr hätten landen dürfen. In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebahnen aller Flughäfen verboten - es muss mindestens ein Abstand von 1,5 Kilometern gehalten werden.