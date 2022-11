Die ehemalige US-Bluttest-Unternehmerin Elizabeth Holmes ist zu 135 Monaten, also elf Jahren und drei Monaten, Gefängnis verurteilt worden, weil sie ihr Biotech-Start-up-Unternehmen Theranos in betrügerischer Absicht zu einem Neun-Milliarden-Dollar-Unternehmen aufgebaut hat, das nach dem Skandal Insolvenz anmelden musste. Die schwangere 38-Jährige muss ihre Haftstrafe nicht vor dem 27. April kommenden Jahres antreten.

Die am Freitag von US-Bezirksrichter Edward Davila in San José, Kalifornien, verhängte Strafe liegt weitaus näher an der von der Staatsanwaltschaft geforderten 15-jährigen Haftstrafe als an dem, was Holmes' Anwälte beantragt hatten - höchstens 18 Monate Gefängnis oder Hausarrest.

Die Verurteilung bildet den Abschluss einer jahrelangen Geschichte, die das Silicon Valley in Atem gehalten und Bücher, Fernsehdokumentationen, Podcasts und Filme über die Studienabbrecherin der Stanford University inspiriert hat, die im Alter von nur 19 Jahren zu einer prominenten Unternehmerin aufstieg: Die Firma warb mit einer vermeintlich revolutionären Technologie für besonders schnelle, effektive und kostengünstige Bluttests. Die charismatische Jungunternehmerin wurde als Tech-Pionierin gefeiert und gewann finanzkräftige Investoren und prominente Unterstützer. Doch ihre Technologie wurde schließlich als Betrug entlarvt, was zum Zusammenbruch des Unternehmens führte.

Die schwangere Holmes erschien vor Gericht in einem schwarzen Kleid und Mantel, und saß aufrecht in ihrem Stuhl neben ihren Anwälten. Als sie ihre Strafe erfuhr, stand sie auf, um ihre Eltern zu umarmen, die in der ersten Reihe des Gerichtssaals hinter ihr saßen. Vor der Urteilsverkündung hielt sie weinend eine Rede im Gerichtssaal, in der sie sich bei den Opfern und Investoren entschuldigte und sagte, sie übernehme die volle Verantwortung für Theranos - ohne jedoch Schuld zuzugeben.

"Ich bin am Boden zerstört über mein Versagen", sagte Holmes. "Rückblickend gibt es so viele Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich die Chance dazu hätte. Ich habe zu schnell versucht, meinen Traum zu verwirklichen."

Ein Geschworenengericht hatte Holmes bereits im Januar wegen vierfachen Betrugs und Verschwörung verurteilt, nachdem die Staatsanwaltschaft Beweise und Zeugenaussagen vorgelegt hatte, wonach sie wusste, dass die Bluttestgeräte, die sie Risikokapitalgebern und wohlhabenden Investoren als revolutionär anpries, in Wirklichkeit nicht funktionierten.

Der Richter sagte, er werde sich zu einem späteren Zeitpunkt mit der Rückerstattung an die Opfer befassen. Die Regierung hat vorgeschlagen, Holmes zur Zahlung von 800 Millionen Dollar an Investoren zu verurteilen, die durch Theranos Geld verloren haben. Ihre Anwälte erklärten indes, sie habe "im Wesentlichen kein Vermögen".

Die Anklagepunkte, für die Holmes verurteilt wurde, sahen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor. Trotz der von der Regierung vorgelegten Beweise, dass Tausende von Verbrauchern, die für Theranos-Tests bezahlt hatten, ungenaue Ergebnisse erhielten, wurde sie in allen Anklagepunkten, in denen sie Patienten betrogen hatte, für nicht schuldig befunden.

"Das Tragische an diesem Fall ist, dass Frau Holmes brillant ist" und in einer von Männern dominierten Branche erfolgreich war, sagte der Richter. Er fügte hinzu, dass Misserfolge im Silicon Valley zwar nicht ungewöhnlich seien, Holmes' Betrugsfall aber auf "falschen Darstellungen, Hybris und schlichten Lügen" beruhe.

Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, dass eine lange Gefängnisstrafe gerechtfertigt sei. angesichts des Ausmaßes des Betrugs und der Notwendigkeit, eine abschreckende Botschaft an die Startup-Branche zu senden, in der eine "Fake it til you make it"-Angeberei allgegenwärtig ist.