29. Juli 2018, 19:01 Uhr Dresden Polizei findet Leichen zweier Kinder in Wohnung

Die Mutter der Geschwister hat sich zuvor auf einem Polizeirevier gemeldet, weil ihr ehemaliger Lebenspartner diese nicht wie vereinbart zurückgebracht hatte. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

In Dresden sind zwei kleine Mädchen in der Wohnung ihres Vaters tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich am frühen Samstagabend die Mutter der drei und sechs Jahre alten Kinder bei der Polizei, weil ihr Ex-Lebenspartner die Töchter nicht wie vereinbart nach der Betreuung wieder zurückgebracht hatte.

Die Beamten fanden die Kinder leblos in der Wohnung. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der Geschwister feststellen. Der 55-jährige Vater befand sich ebenfalls in der Wohnung und wurde festgenommen. Die Polizei gehtnach eigenen Angaben von einem Verbrechen aus. Der Mann, der bei seiner Festnahme stark alkoholisiert war, wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dem Vater wird laut aktuellem Ermittlungsstand vorgeworfen, seine beiden Kinder umgebracht zu haben. Das Ergebnis der Obduktion der Mädchen wurde für Montag erwartet.