Ein 48-Jähriger taucht in Uniform am Flughafen auf, um schneller durch die Kontrollen zu kommen.

Um langen Schlangen am Flughafen zu entgehen, hat sich ein Passagier in Indien als Lufthansa-Pilot ausgegeben. Der 48-Jährige sei am Indira-Gandhi-Airport in Delhi festgenommen worden, wo er einen Flieger nach Kolkata nehmen wollte, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte eine Pilotenuniform der Lufthansa getragen und einen falschen Ausweis dabei. Bei seiner Befragung gab der Geschäftsmann an, ein Vielflieger zu sein. In den vergangenen sechs Monaten habe er sich wiederholt als Pilot ausgegeben, um schneller durch die Kontrollen zu kommen. Zudem habe er Sitzplätze genutzt, die normalerweise für Crew-Mitglieder reserviert sind.