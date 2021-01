Beim Öffnen eines abgeschleppten Autos ohne Kennzeichen in Königswinter bei Bonn hat die Polizei eine Frauenleiche entdeckt. Nach Identifizierung der Toten sei die 22-jährige Tochter der Frau in Tatverdacht geraten, teilte die Polizei in Bonn am Donnerstag mit. Die junge Frau und eine 15 Jahre alte Freundin sind wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Laut Polizei gab die Tochter in ihrer Vernehmung einen Streit mit ihrer Mutter an Weihnachten und Gewalthandlungen zu. Anlass sei gewesen, dass vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag die 15 Jahre alte Freundin bei der 22-Jährigen übernachten wollte. Die Mutter habe aber gewollt, dass die Jüngere das Haus verlasse, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bonn.

Nach Angaben der Polizei wurde das 48 Jahre alte Opfer erwürgt oder erstickt. Während die Tochter bei der Polizei ausgesagt und eine Beteiligung der 15-Jährigen angegeben habe, stritt die Jüngere die Anschuldigungen nach Angaben der Ermittler ab. Demnach sollte die Tote mit einem Auto weggebracht werden, was jedoch nicht gelang. Der 16 Jahre alte Freund der Jüngeren habe die Leiche mit dem abgemeldeten Auto wegbringen sollen. Jedoch hatte der Wagen, der normalerweise von der Mutter genutzt wurde, unterwegs eine Panne und wurde an einer abgelegenen Straße in den Bergen von Königswinter stehen gelassen. Das abgeschlossene Fahrzeug wurde gemeldet, dann abgeschleppt und erst eine Woche später von Polizeibeamten auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens geöffnet. Dort schlug den Ermittlern Leichengeruch entgegen. Im Kofferraum wurde die Tote entdeckt