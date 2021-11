Würden alle so konsumieren wie die Deutschen, bräuchte es drei Planeten Erde.

Einer Untersuchung zufolge wollen die Deutschen dieses Jahr an den Rabatttagen um den Black Friday so viel Geld ausgeben wie kein anderes Volk in Europa. SZ-Autor Michael Kläsgen hingegen wünscht sich, dem Konsumrausch lieber zu entsagen.