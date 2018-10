19. Oktober 2018, 10:22 Uhr Berliner Alexanderplatz Unbekannte überfallen Geldtransporter und schießen auf Polizisten

Der Geldtransporter mit aufgebrochenen Türen steht auf der Alexanderstraße/Ecke Schillingstraße in Berlin.

Auf ihrer Flucht verursachen die Täter einen Verkehrsunfall. Die Fahndung nach ihnen läuft.

Mehrere Maskierte haben in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen. Nach Polizeiangaben waren die Täter zunächst in zwei Autos unterwegs. Gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen stoppten sie den Transporter auf der Alexanderstraße, indem sich einer der Wagen vor und einer hinter dem Zielfahrzeug positionierte, sagte eine Polizeisprecherin der SZ. Anschließend brachen die Täter die Hecktür des Transporters auf und raubten ihn aus. Zur Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Nach dem Überfall flüchteten die Maskierten. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Die Täter feuerten Schüsse auf das Polizeiauto ab, verletzt wurde dabei niemand. Anschließend verursachten die Täter mit ihrem Fahrzeug einen Verkehrsunfall, stiegen in einen zweiten Wagen um und setzten ihre Flucht fort.

Polizeisprecher Stefan Petersen fasst die bisherigen Erkenntnisse zum #Überfall auf einen Geldtransporter in #Mitte zusammen. #Alexanderplatz pic.twitter.com/gUzjm9fJok — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19. Oktober 2018

Die Berliner Polizei ist mit einem Großaufgebot und Kriminaltechnikern im Einsatz. Der Bereich nahe des Alexanderplatzes ist großflächig abgesperrt. Eine Fahndung nach den Tätern läuft. Die Polizei bittet auf Twitter um Zeugenhinweise, auch in Form von Videos oder Fotos.