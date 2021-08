Vor einem Backshop im Berliner Stadtteil Wedding sind am Freitagabend Schüsse gefallen.

Nach mehreren Schüssen in Berlin-Wedding ist ein Mann gestorben. Der 46-Jährige sei trotz Reanimierungsversuche seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. Die Tat hat sich, wie der Tagesspiegel schreibt, gegen 19.30 Uhr am Freitagabend vor einem Backshop nahe des S- und U-Bahn-Hofes Wedding ereignet.

Mindestens ein Täter sei in einem weißen Fahrzeug geflüchtet, so die Polizei. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Genaue Informationen zum Tathergang lagen zunächst nicht vor. Offenbar haben mehrere Angehörige des Getöteten die Tat mitangesehen.