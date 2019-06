14. Juni 2019, 18:57 Uhr Berlin Fliegerbombe entdeckt

Bei Bauarbeiten ist hinter einem großen Einkaufszentrum nahe des Alexanderplatzes ein Blindgänger gefunden worden.

Bei Bauarbeiten ist am Freitag in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger habe ein Gewicht von 100 Kilogramm und sollte voraussichtlich noch am Freitagabend entschärft werden, hieß es von Seiten der Polizei. Im Umkreis des Fundorts wurden dafür die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Wie groß die Evakuierungszone sein musste, war am Freitagabend noch nicht klar. Zunächst hatte die Polizei einen Bereich im Radius von 300 Meter um den Fundort abgesperrt, der hinter einem großen Einkaufszentrum liegt. Bis in die Nacht sei rund um den Alexanderplatz mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, teilte die Polizei via Twitter mit.