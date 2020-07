Die Unfallstelle in Berlin nach dem Einsatz am Sonntagmorgen.

Wie der Unfall am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg verursacht wurde, ist noch unklar. Der Fahrer des Wagens ist festgenommen worden, die Polizei sieht derzeit "keinerlei Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation".

Ein Auto ist aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntagmorgen in eine Menschengruppe am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg gefahren. Sieben Menschen seien verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher, drei davon schwer.

Ein Verletzter sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und nach der Rettung wie die anderen Verletzten ins Krankenhaus gekommen. Etwa ein Dutzend Augenzeugen werde von Notfallseelsorgern betreut. 60 Feuerwehrleute und zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich nach Feuerwehrangaben gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung Hardenbergstraße/Ecke Joachimsthaler Straße. Der Bereich am Bahnhof Zoologischer Garten sei auch am Morgen stark besucht.

"Der Fahrer des Unfall-PKW wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache laufen", schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Die Kripo ermittle, aber es gebe derzeit "keinerlei Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation".

"Wir haben bislang keinen Hinweis auf ein Anschlagsgeschehen", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Berichte, nach denen die Polizei auch mit Sprengstoffhunden im Einsatz sei, bestätigte die Sprecherin zunächst nicht.