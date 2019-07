23. Juli 2019, 18:28 Uhr Zwei Häuser evakuiert Gasalarm in der Altstadt

Bei Bauarbeiten an der Ecke Färbergraben / Hotterstraße hat ein Bagger am Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr drang Gas in zwei benachbarte Wohn- und Bürohäuser ein. Die Feuerwehr evakuierte die Gebäude und betreute etwa 25 Menschen, das Areal wurde abgesperrt. Kurz nach 17 Uhr war der Gasaustritt gestoppt, die Stadtwerke machten die havarierte Leitung dicht. In den Häusern führten Spezialisten der mit 75 Einsatzkräften angerückten Berufsfeuerwehr Messungen durch. Erst wenn die Gaskonzentration gesunken ist, werden die Gebäude wieder freigegeben.