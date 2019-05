24. Mai 2019, 18:51 Uhr Zusammenstoß 17 Verletzte bei Schulbus-Unfall

In Herrmannsdorf bei Glonn sind am Freitagnachmittag bei einem Schulbusunfall 17 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Sie wurden mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzten sind auch die beiden Fahrer der Busse. Gegen 13.45 Uhr stießen die beiden Fahrzeuge auf einer Kreuzung bei Georgenberg im Landkreis Ebersberg zusammen, ersten Erkenntnissen zufolge hatte einer der Busfahrer den anderen Bus beim Abbiegen übersehen. Insgesamt befanden sich in den beiden Bussen 30 Schüler der Montessori-Schule und der Grundschule Niederseeon sowie der Grundschule Antholing. Ein Großaufgebot von Rettungskräften kümmerte sich um die Verletzten.