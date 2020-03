Erneut hat die Münchner Polizei über zwei rassistisch motivierte Attacken auf Passanten berichtet - es sind die Fälle 15 und 16 allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Ein polizeibekannter 64-Jähriger ging am Dienstag kurz vor 19 Uhr in der Belgrad- und Knorrstraße auf Fußgänger los, die er als vermeintliche Ausländer beschimpfte. Einen Passanten griff er körperlich an. Die Beamten des Staatsschutzes konnten den mit einem NPD-T-Shirt bekleideten Mann schnell identifizieren. Jetzt werden weitere Zeugen des Vorfalls gesucht, vor allem der körperlich attackierte Mann (Telefon 089/29100). Am Freitag vor einer Woche beleidigte ein 49-jähriger Münchner am Hauptbahnhof einen dunkelhäutigen 19-jährigen Münchner mit dunkler Hautfarbe. Er bedrängte ihn körperlich und beschimpfte ihn rassistisch. Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei.