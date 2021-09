Bei einem Autounfall im äußersten Westen Münchens ist am Samstagabend eine 30 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck getötet worden. Auf nahezu gerader Strecke war gegen 20.30 Uhr ein 41-Jähriger unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Gröbenzell mit seinem VW Golf in den Renault der jungen Frau gekracht. Durch den heftigen Zusammenprall wurden beide Autos von der Straße geschleudert. Der Renault der 30-Jährigen überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite in einer Wiese liegen. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 41-jährige VW-Fahrer wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers muss geklärt werden, ob er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München geführt. Zeugen sollen sich beim Unfallkommando, Telefonnummer 089/ 6216-3322, melden.