12. November 2018, 21:55 Uhr Unterstützung Arbeit im Alter

Informationstag für Jobsuchende und Senioren der Arbeitsagentur

Die Agentur für Arbeit Rosenheim, Wittelsbacherstraße 57, lädt am Mittwoch, 14. November, von 9 bis 12 Uhr, in den Vortragsraum des Berufsinformationszentrums, Zimmer 263, zu einem Informationstag für Arbeitslose, Jobsuchende und ältere Arbeitnehmer ein. "An der Alterspyramide lässt sich jetzt schon deutlich ablesen, dass in Zukunft zu wenige junge Menschen in den Arbeitsmarkt einmünden werden. Dies wird sich auch durch die Zuwanderung von Menschen aus anderen Staaten nicht vollkommen kompensieren lassen", sagt Nicole Cujai, Leiterin der Rosenheimer Arbeitsagentur, die unter anderem für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig ist.

"Der Fachkräftebedarf der Wirtschaft bleibt aber weiterhin hoch, so dass sich für ältere Arbeitskräfte neue Chancen ergeben. Ich bin zuversichtlich: Wenn Sie ihr Wissen auffrischen, Ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten oder sogar Ihre Qualifikation verbessern, können Sie Ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt steigern", sagt sie.

Im Zuge der Veranstaltung können Arbeitslose, Jobsuchende und ältere Arbeitnehmer vieles über ihre Chancen und Fördermöglichkeiten sowie Informationen rund um Bewerbung, Arbeitsvermittlung im In- und Ausland, Existenzgründung, Wiedereinstieg und Alterssicherung in Erfahrung bringen. Dabei steht Gesundheit besonders im Fokus: Daniela Purainer, Fachwirtin für Prävention und Gesundheitsförderung, hält einen Vortrag zum Thema "Bewegung im Alltag" und eine Krankenkasse berät unter dem Motto "Fit und gesund ins beste Alter".

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die Wiedereinstiegsberaterin, Integrationsberater (Zimmer 255), die einen Bewerbungsmappencheck anbieten, sowie Reha-Berater, die über Arbeitssuche bei gesundheitlichen Einschränkungen informieren, stehen als Experten zur Verfügung. Zudem geben die "Aktiven Wirtschaftssenioren" und die "Aktivsenioren Bayern" Hinweise und Hilfen zur Existenzgründung. Zudem berät ein Experte der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Wer an diesem Tag verhindert ist, kann unter 08031/202284 einen Beratungstermin mit der Wiedereinstiegsberaterin der Agentur für Arbeit, Melanie Rössler, vereinbaren.