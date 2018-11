11. November 2018, 22:23 Uhr Kulturtipp Yucatán im Bild

Die Live-Dia-Show "Yucatán - Mexiko von seiner schönsten Seite" in der Volkshochschule Bad Tölz

Die Volkshochschule Bad Tölz lädt ein zur Live-Dia-Show "Yucatán - Mexiko von seiner schönsten Seite", und zwar am Dienstag, 13. November, von 19.30 Uhr an im Kleinen Kursaal, Ludwigstraße 11, Bad Tölz. Der Reisejournalist Harald Mielke Weiße präsentiert in seinen Bildern Traumstrände, geheimnisvolle Maya-Relikte und Mangroven-Lagunen, die die Halbinsel Yucatán prägen. Archäologische Stätten wie Chichén-Itzá, Uxmal, Ek Balam und das über der Steilküste an der Karibik gelegene Tulúm zeugen von der einst blühenden Maya-Kultur.