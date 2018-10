12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Joey Kelly im Kurhaus Sport im XXL-Format

Eine Reihe von Live-Multivisions-Vorträgen veranstaltet die darauf spezialisierte Agentur "Wunderfalke" von Oktober bis März im Kurhaus in Bad Tölz. Die sechs Vortragsthemen drehen sich um Kuba und um die kanarischen Inseln, um den Bergsteiger Reinhold Messner, um den Reporter, Moderator und Welterforscher Willi Weitzel ("Willi will's wissen"), um den Musiker, Unternehmer und Extremsportler Joey Kelly (im Bild) sowie um den Bergsteiger und Bergführer Thomas Huber. Die Vorträge finden auch unter der Woche statt. Beim Kauf der Eintrittskarten können diesmal feste Plätze reserviert werden. Auftakt ist am Dienstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, mit der Multivisionsshow "No limits" von Joey Kelly im Kurhaus. Darin schlägt er einen Bogen von seiner Zeit in der Kelly-Family bis hin zu seinen außergewöhnlichen, ja extremen Zielen im Sport. Als da sind: mehr als 40 Marathons, 30 Ultramarathons, neun Wüstenläufe, drei Mal das Radrennen "Race Across America", acht Iron Man-Triathlons binnen eines Jahres. In knapp 18 Tagen wanderte er außerdem durch Deutschland ohne Geld und Nahrung, lebte nur von der Natur. Über seine Erfolge und Entbehrungen spricht Kelly ehrlich, aber auch mit Selbstironie.