17. Februar 2019, 21:53 Uhr Ermittlungen gegen Geretsrieder Frau stirbt nach Unfall mit Paketfahrer

Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag gegen 12.30 Uhr in der Austraße in Holzkirchen ereignet. Ein 34-jähriger Paketdienstfahrer aus Geretsried wollte mit einem Kleintransporter rückwärts aus der Einfahrt des dortigen Seniorenwohnheims fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dabei eine 72-jährige Frau aus München unter den Kleinlaster und wurde einige Meter mitgeschleift. Aufgrund der erlittenen Verletzungen ist die Frau in einem Münchener Krankenhaus gestorben.

Der Paketdienstfahrer rangierte, nachdem er eine Lieferung zugestellt hatte, beim Seniorenwohnheim rückwärts aus der Einfahrt. Dabei übersah er die 72-Jährige, die im Seniorenheim zu Besuch war. Die Frau geriet unter den Kleintransporter und wurde einige Meter mitgeschleift. Dabei erlitt sie mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen. Sie war zunächst ansprechbar, verlor jedoch nach einiger Zeit das Bewusstsein und musste vom Rettungsdienst reanimiert werden. Die Verletzte wurde in ein Münchner Klinikum geflogen, wo sie in der Nacht auf Samstag trotz aller ärztlicher Bemühungen starb. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II hat die Polizeiinspektion Holzkirchen die Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen aus Geretsried eingeleitet.