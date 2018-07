29. Juli 2018, 18:38 Uhr Wirtshaus in der Au Jubiläum im Reich der Knödel

Von Franz Kotteder

So ein Knödel macht das Kraut erst fett, könnte man witzeln, wenn man hört, dass das Wirtshaus in der Au jetzt 25 Jahre alt geworden ist. Denn Knödel, dafür stehen der Wirt Florian Oberndorfer und sein Wirtshaus ja geradezu symbolhaft. Nicht zuletzt, weil sie mit der "Münchner Knödelei" seit 2002 auch ein eigenes kleines Zelt auf der Wiesn stehen haben, sondern auch, weil Oberndorfer mit seinem "Königlich bayerischen Knödelbuch" ein Standardwerk zu jener oft unterschätzten Beilage in der SZ Edition veröffentlicht hat.

Das Wirtshaus in der Au ist freilich mehr als eine Knödelproduktionsanlage, was beim Jubiläumsempfang deutlich wird. Andreas Steinfatt von der Paulaner-Brauerei lobt sein Parade-Wirtspaar Florian und Bettina Oberndorfer beinahe über den Schellenkönig. "Der Beginn einer jung-bayerischen Gastronomie" habe hier stattgefunden. Oberndorfer berichtet vom höchst optimistischen Start 1993 und wie man "nach zwei sauschweren Jahren auf dem Boden der Tatsachen" war, bevor der Erfolg einsetzte. Nun könne man immerhin "auf circa 2,8 Millionen hausgemachte Knödel" zurückblicken. Grund genug, sich "bei meinen Freunden, Kollegen, Mitarbeitern und Lieferanten zu entschuldigen, die ich mit täglichen Herausforderungen und jeder Menge gspinnerter Ideen traktiert habe". Es scheint niemanden abgeschreckt zu haben. Michael Süssmeier, Sohn von Wirtelegende Richard Süssmeier, schwärmt von der "perfekten Bierkultur".

Für die Gäste gibt es, bevor es vors Haus zum 20. "Lederhosenfest" geht, einen geschmackvollen Blecheimer. Befüllt ist er mit heimischen Produkten vom Kräuterlikör bis zum hauseigenen "Bio-Kracherl". Das ist nämlich Oberndorfers neueste Idee. Er vermarktet vorwiegend Handgemachtes aus der Region unter der Dachmarke "Pur Bayern".