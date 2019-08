Und das bei Sonnenschein und 28 Grad im Schatten: Wegen eines Wasserschadens ist am Mittwoch das Michaelibad in Neuperlach für mehrere Stunden geschlossen worden. Ursache war ein Leck in einer Leitung auf dem Vorplatz des Bades an der Heinrich-Wieland-Straße, wie die Stadtwerke mitteilten. Der Defekt sei am Vormittag durch nasse Stellen auf dem Gehweg bemerkt worden. Dort befindet sich auch ein Brunnen. Um den Schaden untersuchen und beheben zu können, mussten Arbeiter den Hauptwasseranschluss des Bades abdrehen. Doch ohne Wasser kann man weder baden noch duschen oder die Toiletten benutzen. Deshalb wurde gegen 10 Uhr der Badebetrieb des Hallen- und Freibads eingestellt - was viele Besucher angesichts des schönen Sommerwetters bedauerten. Die Schadensstelle wurde aufgegraben, eine Firma arbeitet im Auftrag der Stadtwerke an der Reparatur der defekten Leitung. Am Nachmittag, kurz nach 16 Uhr, wurde im Hallenbad der Betrieb wieder aufgenommen, vorübergehend zumindest. Das Freibad blieb geschlossen. Unklar blieb bis zum Mittwochabend, ob das Michaelibad am Donnerstagfrüh für Besucher geöffnet werden kann. Die Stadtwerke München informieren im Internet unter www.swm.de (Bereich "M-Bäder") über den aktuellen Stand der Reparaturarbeiten.