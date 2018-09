21. September 2018, 18:55 Uhr Wahl-Fang Wer hat's verschuldet?

Nun ja, spontan würde man dieser These natürlich zustimmen. Schulen sind wirklich besser als Ruinen. Aber: Dieser Mann kandidiert für die SPD für den bayerischen Landtag. Und zuständig für den Erhalt der Münchner Schulbauten ist nicht etwa die Staatsregierung, sondern die Stadt München, die bekanntlich einen SPD-Oberbürgermeister an der Spitze hat. Sollte tatsächlich im Rathaus ein derartiger Schlendrian vorherrschen, dass die armen Kleinen in Schulruinen ihre Papierflieger und U-Hackerl fliegen lassen müssen? Und sollte der SPD-Landtagskandidat Mike Malm tatsächlich die eigene Partei öffentlich auf Plakatwänden für ihre Versäumnisse rügen? Da zu Malms Stimmkreis Berg am Laim gehört, wäre auch denkbar, dass die unvollendete Griechische Schule an der Hachinger-Bach-Straße gemeint ist. Bei der aber handelt es sich, so würden vor allem Deutschlehrer anmerken, nicht um eine Ruine, sondern um eine Bauruine. Und zuständig ist wieder: die Stadt.