Ein etwa 30 Jahre alter, dunkel und mit Mütze bekleideter Einbrecher macht derzeit den Münchner Westen unsicher. Gleich zweimal wurde er am Freitag bei Einbruchsversuchen von Bewohnern gestört. Üblicherweise überprüfen Einbrecher vorher genau, ob die von ihnen angepeilte Wohnung leer ist. Anders in diesem Fall. Gegen 13.10 Uhr bemerkte eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Haderner Würmtalstraße Geräusche in einem Zimmer - und stand plötzlich dem Täter gegenüber, der über den Balkon türmte. Kurz nach 18 Uhr hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses im Bereich der Säulingstraße am Westpark ein Hebelgeräusch an der Terrassentür. Kurz darauf entdeckte er einen Unbekannten im Garten. Als er laut rief, lief der Täter davon. Die Beschreibungen ähneln sich.

© SZ vom 17.02.2020 / bm Feedback